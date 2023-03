L'iPhone SE de 256 Go rouge à 639 € (-16%)

On ne l'avait jamais vu à ce tarif : Amazon vient de lancer une vente flash sur l'iPhone SE avec 256 Go de stockage dans le coloris rouge que vous pouvez obtenir à 639 € au lieu de 759 € chez Apple , soit 120 € d'économies ou 16% de remise. Ce modèle très capacitaire se retrouve ainsi à 10 € de plus que le modèle n'intégrant que 128 Go.Cette offre a été lancée dans le cadre des ventes flash de printemps d'Amazon qui seront valables jusqu'à ce mercredi 29 inclus, dans la limite des stocks disponibles.