Un iPhone 14 de 512 Go à 1 089 € (-23%)

Il n'y a jamais eu de remise aussi importante sur l'iPhone 14 : Amazon propose le modèle de 512 Go rouge à 1 089 € au lieu de 1 409 € chez Apple , soit 23% de remise immédiate. À titre de comparaison, le modèle de 128 Go est vendu 1 019 € et le modèle de 256 Go coûte 1 149 €. Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.Des modèles plus modestes en stockage bénéficient de remises moins agressives mais tout de même intéressantes chez Amazon : les tarifs démarrent à 892 € pour le modèle de 128 Go dans le coloris minuit, soit 12% de remise par rapport à un achat chez Apple. Vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur