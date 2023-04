Remises et bons d'achat sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

La Fnac a lancé une belle offre sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max avec une remise immédiate de 100 € sur tous les modèles et la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés en bonus. Il est ainsi possible d'obtenir l'iPhone 14 Pro à partir de 1 229 € au lieu de 1 329 € sur l'Apple Store avec un bon d'achat d'un minimum de 120 € à récupérer, et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 379 € au lieu de 1 479 € chez Apple avec un bon d'achat d'un minimum de 130 € à récupérer.C'est le code "CHOCO" que vous devez utiliser pour récupérer les bons d'achat. Vous avez besoin d'être adhérent Fnac pour pouvoir bénéficier de cette offre : si vous ne l'êtes pas déjà, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que l'iPhone pour pouvoir utiliser le code "CHOCO" dans la foulée et récupérer les bons d'achat. Cette offre sera valable jusqu'au mardi 11 avril à 10 heures.Avant de craquer, n'oubliez pas de comparer les différentes offres : il y a actuellement des remises immédiates plus agressives chez Amazon, avec l'iPhone 14 Pro à partir de 1 175 € et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 272 € . L'offre de la Fnac reste plus avantageuse si vous savez quoi faire des bons d'achat qui sont plutôt conséquents, mais la remise immédiate d'Amazon est plus importante.