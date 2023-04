MacBook Pro M2 : jusqu'à -200 € + bons d'achat

La Fnac a lancé une belle opération promotionnelle sur le MacBook Pro 13,3" avec puce M2, avec une remise immédiate de 150 € à 200 € et la possibilité de recevoir des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés en bonus. Cette offre, qui sera valable jusqu'à ce mardi 11 avril à 10 heures, est réservée aux adhérents mais vous pouvez tout de même en profiter si vous ne l'êtes pas encore : il suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que le Mac pour pouvoir utiliser le code "CHOCO" dans la foulée et récupérer les bons d'achat.La Fnac propose le MacBook Pro M2 avec 256 Go de stockage à 1 449 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 599 € sur l'Apple Store , avec un bonus de 140 € à récupérer en bons d'achat. Le modèle de 512 Go de stockage est à 1 629 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 829 € chez Apple, avec un bonus de 160 € à récupérer en bons d'achat.Notez que tous les autres modèles de Mac et d'iPad sont éligibles au code "CHOCO" pour récupérer des bons d'achat, mais sans remise supplémentaire par rapport aux tarifs d'Apple. N'hésitez pas à faire un tour sur notre comparateur de prix : bon nombre de modèles bénéficient bien de remises immédiates chez d'autres revendeurs.