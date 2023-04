Le Mac mini M2 de 256 Go à 597,60 € (-15%)

Le Mac mini avec puce M2 et 256 Go de stockage est rarement en promotion chez les revendeurs français, mais il y a un bon coup à jouer ce week-end chez Amazon Italie qui permet de l'obtenir à 597,60 € au lieu de 699 € chez Apple France , soit 15% de remise. Le modèle de 512 Go peut quant à lui être obtenu à 850,38 € au lieu de 929 € (-9%).Les tarifs affichés par Amazon Italie sont de 599,99 € et de 856,99 €. Ils sont ensuite ajustés pour la France avec l'ajout de frais de livraison et le retrait de deux points de TVA. Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français habituel : l'interface est en italien mais strictement identique. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.