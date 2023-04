Deux mois d'abonnement offerts à Apple TV+

Pour célébrer la sortie de la série) sur Apple TV+ avec Jennifer Garner et Nikolaj Coster-Waldau, Apple relance son offre permettant d'obtenir deux mois d'abonnement gratuits à son service de streaming. Pour en profiter, il faut se rendre à cette adresse et valider les deux mois gratuits. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au 2 juin 2023 inclus.Comme pour la précédente offre de ce type, Apple indique que ces deux mois gratuits sont réservés aux nouveaux abonnements ainsi qu'aux « réabonnements éligibles », mais sans préciser quelles sont les conditions d'éligibilité. Il est en tout cas possible d'activer cette offre sur des comptes ayant déjà bénéficié de périodes de gratuité. Attention, l'abonnement activé dans le cadre de cette offre est automatiquement reconduit de manière payante (6,99 € par mois) à la fin des deux mois de gratuité ; il faut donc bien penser à résilier l'abonnement avant l'échéance si vous ne souhaitez pas poursuivre.