Les MacBook Pro de 2021 de retour dès 1 729 €

Après deux semaines d'absence, le MacBook Pro 14,2" de 2021 avec puce M1 Pro est de retour en promotion sur le Refurb Store . Vous pouvez vous offrir le modèle avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM à 1 729 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 399 € pour le modèle équivalent dans la gamme actuelle avec puce M2 Pro. Il y a également le modèle avec 1 To de stockage à 2 109 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 999 € dans la gamme actuelle, ou une alternative avec la puce M1 Pro de huit coeurs (au lieu de dix sur le modèle haut de gamme) à 1 909 € ( argent ).Il y a également les anciens MacBook Pro 16,2" avec puce M1 Pro avec le modèle de 512 Go à 2 109 € ( argent gris sidéral ) et le modèle de 1 To à 2 289 € ( argent gris sidéral ), au lieu de 2 999 € et 3 229 € respectivement dans la gamme actuelle. Les nouveautés des modèles M2 Pro et M2 Max étant très limitées, ce sont de bonnes affaires si vous comptez faire d'importantes économies sur l'achat de votre MacBook Pro sans compromis sur la qualité ou la garantie. Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités.