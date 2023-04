Le MacBook Air M1 à 959 € (Refurb) ou 999 € (neuf)

Le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage coûte normalement 1 199 € sur l'Apple Store . Aujourd'hui, deux revendeurs ont lancé une remise de 17% et vous pouvez l'obtenir à 999 € chez Amazon ( gris sidéral or ) ou Fnac ( argent or ). La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Alternativement, le MacBook Air avec puce M1 est également disponible en version reconditionnée sur son Refurb Store à un tarif de 959 € ( argent or ), soit 20% de remise. Les ordinateurs reconditionnés par Apple bénéficient de la même garantie que les produits neufs et la qualité est généralement irréprochable : c'est donc une très bonne affaire si vous voulez faire des économies sans compromis.