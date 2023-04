Un iPhone 14 de 256 Go à 890,21 € au lieu de 1 149 € (-23%)

Énorme promo chez Amazon Italie : l'iPhone 14 de 256 Go peut être obtenu à 890,21 € dans son coloris minuit, soit 23% de remise par rapport au tarif officiel de 1 149 € chez Apple en France.Pour profiter de cette offre, tout se passe comme sur Amazon France, avec le même compte : le tarif affiché de 899,99 € est simplement ajusté une fois la livraison vers la France sélectionnée pour ajouter des frais de port et retrancher deux points de TVA. L'interface est en italien, mais reste identique à celle d'Amazon France. Attention, on ne sait pas combien de temps cette offre restera valable.