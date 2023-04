Jusqu'à -17% sur les iPhone 14 et 14 Plus

Amazon a lancé d'importantes offres sur les iPhone 14 et les iPhone 14 Plus, avec jusqu'à 17% de remise par rapport au tarifs de l'Apple Store . Vous pouvez obtenir l'iPhone 14 de 128 Go à partir de 862 € au lieu de 1 019 € (-15%), de 256 Go à partir de 970 € au lieu de 1 149 € (-16%), et de 512 Go à partir de 1 193 € au lieu de 1 409 € (-15%). Vous pouvez obtenir l'iPhone 14 Plus de 128 Go à partir de 969 € au lieu de 1 169 € (-17%), de 256 Go à partir de 1 079 € au lieu de 1 299 € (-17%), et de 512 Go à partir de 1 382 € au lieu de 1 559 € (-11%).Pour tous ces modèles, il y a plusieurs coloris de disponibles mais tous les coloris ne sont pas proposés au même tarif. Notez qu'il y a également une belle offre sur l'iPhone 14 Pro Max aujourd'hui : il est proposé à partir de 1 229 € au lieu de 1 479 € (-17%). Pour l'iPhone 14 Pro classique, c'est moins intéressant à partir de 1 175 € au lieu de 1 329 € (-12%).