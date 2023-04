Le MacBook Pro 14 pouces M1 Pro à 1 729 €

Le MacBook Pro 14,2" avec puce M1 Pro est de retour sur le Refurb Store après une bonne semaine d'absence. Les deux configurations de base sont disponibles dans le coloris gris sidéral avec le modèle de 512 Go à 1 729 € et le modèle de 1 To à 2 109 € À titre de comparaison, l'équivalent de ces modèles coûte 2 399 € ou 2 999 € dans la gamme M2 Pro actuelle, qui n'apporte pas de grands changements . Si vous souhaitez faire d'importantes économies sur l'achat de votre MacBook Pro, c'est donc une belle alternative, d'autant que les produits reconditionnés par Apple bénéficient de la même garantie que les produits parfaitement neufs. Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et il ne faut pas tarder si vous comptez en profiter.