Le Mac mini M2 dès 597,60 € au lieu de 699 € (-15%)

Le Mac mini avec puce M2 bénéficie d'une intéressante promo chez Amazon Italie : vous pouvez obtenir le modèle de 256 Go à 597,60 € au lieu de 699 € et le modèle de 512 Go à 794,32 € au lieu de 929 € chez Apple France . Il y a de l'attente pour le modèle de 256 Go qui n'est pas en stock actuellement, mais le modèle de 512 Go est disponible immédiatement.Les tarifs affichés sont de 599,99 € et 799,99 € : la note finale est ajustée une fois la livraison vers la France sélectionnée pour adapter la TVA (deux points en moins) et ajouter les frais de port. Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français : l'interface est en italien mais ne change pas. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.