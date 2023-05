L'Apple Watch Series 8 dès 439 € (-12%)

L'Apple Watch Series 8 est en promotion chez deux revendeurs, avec de 12% à 23% de remise par rapport aux tarifs de l'Apple Store . Vous pouvez obtenir le modèle en aluminium de 41 mm à 439 € chez Amazon ( argent rouge ) au lieu de 499 € chez Apple (-12%), et le modèle de 45 mm à 479 € chez Amazon ( minuit ) ou Boulanger ( argent ) au lieu de 539 € chez Apple (-11%). Dans la version cellulaire en acier, il y a une belle offre sur un modèle de 41 mm à 649,99 € chez Amazon ( argent ) au lieu de 849 € chez Apple (-23%), et deux modèles de 45 mm à 689,99 € ( argent or ) au lieu de 899 € (-23%).Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps ces offres seront valables. Attention, pour certaines références, il n'y a qu'une poignée d'exemplaires de disponibles. Vous pouvez retrouver les autres modèles d'Apple Watch sur notre comparateur de prix