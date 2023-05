L'iPad Pro 11 pouces de 2 To à 1 709,99 € (-30%)

L'iPad Pro 11 pouces avec puce M2 dans sa version Wi-Fi avec 2 To de stockage bénéficie d'une très grosse promotion chez deux revendeurs : vous pouvez l'obtenir à 1 709,99 € chez CDiscount et à 1 724,92 € chez Amazon , soit 30% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 2 449 € chez Apple . À titre de comparaison, le modèle de 512 Go est à 1 449 € et celui de 1 To à 1 949 €.Notez qu'il y a également une promo sur l'Apple Pencil 2 à 135 € chez Amazon au lieu de 149 € chez Apple (-9%). Attention, ni Cdiscount ni Amazon ne précise combien de temps son offre sera disponible.