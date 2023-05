French Days : l'iPhone 11 à 479 €

Dans le cadre des French Days, il y a une bonne réduction sur l'iPhone 11 de 64 Go que vous pouvez obtenir à 479 € à la Fnac ( blanc noir ) ou chez Amazon ( blanc noir ). Il y a également la version avec 128 Go de stockage à 549 € à la Fnac ( blanc noir ).Ce modèle est vieillissant mais il offre un bien plus grand écran (6,1") que l'iPhone SE (4,7") vendu à partir de 559 €, avec en bonus Face ID et un ultra grand-angle. Il se contente en revanche de la 4G et de la puce A13, contre 5G et puce A15 pour l'iPhone SE.