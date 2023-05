L'iPhone 14 dès 849 € au lieu de 1 019 € (-17%)

L'iPhone 14 est proposé à un très bon prix ce mercredi chez Amazon : vous pouvez obtenir le modèle de 128 Go à 849 € ( minuit ), soit 17% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 019 € chez Apple . Alternativement, il y a aussi une offre à 873 € ( lumière stellaire ), soit 14% de remise. Si vous avez besoin d'un peu plus de stockage, le modèle de 256 Go peut être obtenu à 970 € ( minuit ) au lieu de 1 149 €, soit un rabais de 16%, ou à 999 € ( rouge ), soit -13%. Il y a enfin un modèle de 512 Go à 1 193 € ( bleu ) au lieu de 1 409 €, soit -15%.L'iPhone 14 Plus n'est pas en reste avec un modèle de 128 Go à 969 € ( bleu ), 980 € ( minuit ) ou 989,90 € ( rouge ) au lieu de 1 169 € chez Apple, soit entre -17% et -15%. Pour 256 Go, comptez 1 078 € ( minuit ), 1 079 € ( bleu ) ou 1 098 € ( mauve ) au lieu de 1 299 €, soit 15% à 17% de remise.Nous avons listé ici les offres les plus intéressantes : d'autres coloris sont aussi en promo avec des remises un peu moins importantes et vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix