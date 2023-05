L'iPhone 14 dès 839 € (-18%)

Nouvelle baisse de prix pour l'iPhone 14 chez Amazon : vous pouvez désormais obtenir un modèle de 128 Go dès 839 € ( rouge ) ou 849 € ( minuit lumière stellaire ) au lieu de 1 019 € sur l'Apple Store (-18% ou -17%). Pour 256 Go, il y a une belle offre à 968 € ( minuit ) au lieu de 1 149 € (-16%). Et pour 512 Go, comptez 1 193 € ( bleu ), 1 222 € ( minuit ) ou 1 229 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 409 € (-15% ou -13%).Du côté de l'iPhone 14 Plus et de son plus grand écran de 6,7", il y a une offre sur le modèle de 128 Go à 980 € ( minuit ) au lieu de 1 169 € (-16%). Pour 256 Go, les meilleurs tarifs sont de 1 078 € ( minuit ), 1 079 € ( bleu ) ou 1 098 € ( violet ) au lieu de 1 299 € (-17% ou -15%).D'autres modèles sont en promotion mais avec des remises moins importantes : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de ces promos n'est pas précisée.