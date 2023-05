L'iPhone 12 de 256 Go à 699 € au lieu de 979 € (-29%)

C'est tout simplement le meilleur tarif jamais pratiqué sur ce modèle : l'iPhone 12 d'une capacité de 256 Go est proposé à 699 € chez CDiscount au lieu de 979 € chez Apple, soit 29% de remise par rapport au tarif officiel de l'Apple Store ! À ce prix, ce sont deux coloris qui sont disponibles : le noir et le blanc Normalement, les tarifs de l'iPhone 12 sont de 809 € pour 64 Go, 859 € pour 128 Go et 979 € pour 256 Go. Cette offre est donc intéressante même si vous n'aviez a priori pas besoin d'une capacité de stockage aussi élevée. Attention, CDiscount ne précise pas la durée de son offre.