L'iPhone 14 dès 821 € au lieu de 1 019 € (-19%)

Nouveau record de prix pour l'iPhone 14 chez Amazon : vous pouvez obtenir le modèle de 128 Go dans le coloris minuit à 821 € , soit 19% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 019 € chez Apple . Il y a également une belle offre sur le coloris rouge à 839 € (-18%). Si vous avez besoin de plus de stockage, le modèle de 256 Go dans le coloris minuit est à 968 € au lieu de 1 149 € (-16%), et il y a aussi le coloris rouge à 999 € (-13%).Du côté de l'iPhone 14 Plus, les tarifs démarrent à 980 € pour le coloris minuit, au lieu de 1 169 € chez Apple (-16%). Comme à son habitude, Amazon ne précise pas la durée de cette offre. Tous les autres modèles d'iPhone 14 et 14 Plus sont en promotion en ce moment : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix