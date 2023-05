L'iPhone 12 dès 659 €, jusqu'à -28%

Si vous êtes à la recherche d'un iPhone à "petit" budget sans pour autant vouloir vous rabattre sur l'iPhone SE, il y a de belles offres sur l'iPhone 12 chez CDiscount en cette fin de semaine. En entrée de gamme, le modèle de 64 Go blanc est à 659 € au lieu de 809 € chez Apple , soit 19% de remise. C'est intéressant, mais la vraie grosse bonne affaire concerne des modèles de 256 Go qui sont proposés à 709 € ( blanc noir ), soit 28% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 979 €.À titre de comparaison, l'iPhone SE de 64 Go est vendu 559 € et le modèle de 256 Go est à 759 €. Si vous avez de gros besoins en stockage, l'iPhone 12 se retrouve donc moins cher que l'iPhone SE. Par rapport à l'iPhone SE, l'iPhone 12 intègre la puce A14 au lieu de la puce A15 mais il gagne un appareil photo plus performant ainsi qu'un ultra grand-angle et une meilleure caméra frontale, un écran OLED plus grand (5,4" au lieu de 4,7") et bien plus qualitatif, Face ID ou encore la compatibilité avec MagSafe. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.