L'iPhone 14 dès 790,87 € au lieu de 1 019 € (-22%)

Énorme remise chez Amazon Italie : vous pouvez vous offrir l'iPhone 14 de 128 Go à 790,87 € ( bleu violet ) au lieu de 1 019 € chez Apple France , soit 22% de remise immédiate. Vous pouvez également obtenir le modèle de 256 Go à 878,40 € ( bleu ) ou 887,26 € ( violet ) au lieu de 1 149 €, soit 24% de rabais. C'est mieux qu'avec les remises d'Amazon France , qui offrent tout de même jusqu'à 19% de rabais sur certaines références avec des prix qui commencent à 829 € Pour la version avec 128 Go, le tarif affiché est de 799 € : la facture est ajustée au niveau du panier lorsque la livraison vers la France est sélectionnée afin d'adapter la TVA (deux points en moins) et d'ajouter les frais de port. Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français : l'interface est en italien mais reste identique. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.