Un MacBook Pro 14,2'' M1 Pro avec 1 To à 2 099 €

Si vous êtes à la recherche d'un MacBook Pro 14,2" avec une capacité de stockage de 1 To, il y a une belle offre qui vient d'être lancée à la Fnac avec le modèle M1 Pro qui peut être obtenu à 2 099 € dans le coloris argenté, grâce au code promo "MICRO100" qui permet de retrancher 100 € au tarif déjà promotionnel de 2 199 €. Ce code sera valable jusqu'à ce dimanche 21 mai à 23h59.À titre de comparaison, le modèle M2 Pro est vendu à partir de 2 399 € pour 512 Go de stockage, ou à 2 629 € avec l'option pour passer à 1 To, et n'apporte pas de grands changements techniques d'une génération à l'autre. Si vous voulez faire des économies, c'est donc une bonne alternative d'autant que la version reconditionnée par Apple qui coûte 2 109 € n'est plus en stock depuis près de deux mois.