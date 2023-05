Le MacBook Air M2 dès 1 249 € au lieu de 1 499 € (-17%)

Il y a de jolis coups à faire sur le MacBook Air 13,6" avec puce M2 à la Fnac grâce au code "MICRO100" qui permet d'obtenir une remise de 100 € sur le tarif affiché des différents modèles. Ainsi, vous pouvez la version de 256 Go à 1 249 € ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € chez Apple (-17%) et la version de 512 Go à 1 549 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € (-16%).Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 21 mai à 23h59, dans la limite des stocks disponibles. Notez qu'il n'y a pas besoin d'être adhérent pour pouvoir profiter du code "MICRO100".