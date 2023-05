Un iPhone 11 de 64 Go à 439 €

C'est le meilleur tarif historique pour ce modèle : l'iPhone 11 de 64 Go vient de tomber à 439 € chez Amazon dans son coloris noir. Habituellement, ce modèle qui n'est plus vendu par Apple est proposé à 529 €.Voilà donc une intéressante alternative à l'iPhone SE, vendu à partir de 559 €, pour les amateurs de grands écrans. Ce modèle est vieillissant mais il offre en effet un bien plus grand écran que l'iPhone SE (6,1" au lieu de 4,7"), avec en bonus Face ID et un ultra grand-angle. Il se contente en revanche de la 4G et de la puce A13, contre 5G et puce A15 pour l'iPhone SE.