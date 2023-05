L'iPhone 13 mini de 512 Go à 751,99 € au lieu de 1 159 € (-35%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:28 :

C'est déjà terminé.

C'est le meilleur prix jamais constaté sur un tel modèle : CDiscount vient de lancer une très belle offre sur l'iPhone 13 mini de 512 Go dans son coloris bleu, proposé à 751,99 € au lieu de 1 159 € chez Apple , soit 35% de remise !Voilà qui place ce modèle très capacitaire en-dessous des modèles moins généreux en stockage : le modèle de 128 Go coûte normalement 809 € et celui de 256 Go est à 929 €. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.