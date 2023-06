Le MacBook Air M1 de retour à 999 €

Voilà plus d'un mois qu'on ne l'avait plus vu à ce tarif : le MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage est de retour en promo à 999 € chez Darty ( argent or ) ou à la Fnac ( argent or ) au lieu de 1 199 € sur l'Apple Store , soit 17% de remise. Il y a également un modèle avec 512 Go de stockage à 1 199 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 429 €, soit 16% de rabais. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Il est possible d'obtenir un meilleur tarif sur le MacBook Air M1, mais uniquement en version reconditionnée sur le Refurb Store où il est à 959 € ( argent or ), soit 20% de remise. Il n'est cependant pas en stock tous les jours ; il n'a pas été disponible depuis une semaine, mais on le voit tout de même assez régulièrement.