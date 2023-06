L'iPad 9 de 64 Go à 289,99 € chez Rakuten

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Il est possible d'obtenir l'iPad 9 à prix plancher ce dimanche chez Rakuten : grâce au code "RAKUTEN30" qui permet de bénéficier d'une remise supplémentaire de 30 € sur le tarif affiché, vous pouvez vous offrir l'iPad 9 de 64 Go à 289,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € sur l'Apple Store , soit 34% d'économies. Vous avez jusqu'à ce dimanche soir à minuit pour profiter de ce code promo.Pour atteindre un tel tarif, c'est un modèle d'importation qui est proposé avec un adaptateur pour la prise américaine. Il n'y a aucune différence au quotidien, mais il y a tout de même une contrepartie : la garantie n'est que d'un an, contre deux pour les produits achetés auprès d'un revendeur français officiel. Il y a d'ailleurs une offre ce dimanche chez Darty avec un tarif de 369,99 € ( argent gris sidéral ), soit 16% de remise. C'est plus sûr, mais nettement moins agressif en terme de tarif.