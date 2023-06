Les AirPods 2 à 99 € chez CDiscount (-38%)

Les AirPods 2 sont de retour à un très bon prix chez CDiscount : il est possible de les obtenir à 99 € grâce au code "AIRPODS25", soit 60 € de remise ou 38% d'économies par rapport au tarif officiel qui est de 159 € chez Apple Pour pouvoir utiliser ce code, il faut être membre du programme CDiscount à volonté, qui coûte 29 € par an . Il est cependant possible de profiter de cette offre sans surcoût grâce à la période d'essai gratuite de six jours, à condition de bien demander la résiliation de l'abonnement avant l'activation de la période payante. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.