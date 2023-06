Le MacBook Air M2 tombe à 1 099 € sur le Refurb Store

Suite à la présentation du MacBook Air 15,3" avec puce M2 hier soir, Apple a revu à la baisse les tarifs du modèle 13,6" avec une baisse des prix de 200 € : ils sont désormais vendus 1 299 € pour 256 Go et 1 649 € pour 512 Go. Sur le Refurb Store , les versions reconditionnées du MacBook Air M2 ont également vu leur prix baisser. La configuration avec 256 Go de stockage est passée à 1 099 € ( argent minuit ) au lieu de 1 349 € précédemment, et la configuration avec 512 Go coûte désormais 1 399 € ( argent minuit ) au lieu de 1 659 € précédemment.Ce MacBook Air 13,6" avec puce M2 gagne donc fortement en intérêt face au modèle 13,3" avec puce M1, dont le prix n'a pas bougé à 959 € ( argent or ) en version reconditionnée au lieu de 1 199 € en version neuve.Comme toujours, rappelons que les produits vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés par Apple et sont donc d'une qualité irréprochable en plus de bénéficier de la même garantie que les produits neufs. C'est une excellente alternative pour faire des économies sans compromis particulier sur la qualité.