Refurb : Apple baisse le prix du MacBook Pro 13,3'' avec puce M2

Apple n'a pas profité de la baisse de prix du MacBook Air 13,6" hier soir pour modifier les tarifs du MacBook Pro 13,3" avec puce M2 qui est toujours proposé à partir de 1 599 €, mais les tarifs du Refurb Store ont bien été revus à la baisse hier soir : vous pouvez désormais obtenir le modèle de 256 Go à 1 369 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 439 € précédemment, et le modèle de 512 Go à 1 569 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 649 € avant la baisse. On passe ainsi d'un rabais de 10% à 15% de remise.Ce n'est pas cette petite baisse qui va redonner de l'attrait à cette machine face au MacBook Air M2 désormais proposé à partir de 1 299 € en version neuve, mais c'est toujours bon à prendre si vous comptiez absolument acheter un MacBook Pro 13,3" avec son autonomie record et sa Touch Bar.