Refurb : le Mac Studio M1 Max dès 1 839 €

Suite à la présentation des nouveaux Mac Studio avec puces M2 Max et M2 Ultra hier soir, Apple a baissé le tarif du Mac Studio de génération précédente sur le Refurb Store avec la version de base avec 32 Go de RAM et 512 Go de stockage qui est désormais proposée à 1 839 € (elle coûtait précédemment 2 069 €). C'est une alternative intéressante à la version M2 Max qui coûte désormais 2 399 € et dont la seule nouveauté concerne la puce embarquée.À ce tarif, le Mac Studio pourrait aussi représenter une alternative intéressante pour les clients du Mac mini avec puce M2 Pro, qui coûte 1 549 € dans sa version de base avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et qui passe à 2 009 € si on le personnalise pour avoir 32 Go de RAM comme sur le Mac Studio. Moins cher, le Mac Studio avec puce M1 Max offre alors une connectique bien plus complète et de meilleures performances graphiques.