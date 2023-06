L'Apple Pencil à 95 € (-20%), l'Apple Pencil 2 à 109 € (-27%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Les deux générations d'Apple Pencil bénéficient d'importantes remises aujourd'hui chez Amazon : vous pouvez obtenir l'Apple Pencil de première génération à 95 € au lieu de 119 € chez Apple (-20%), et l'Apple Pencil de seconde génération à 109 € au lieu de 149 € chez Apple (-27%).L'Apple Pencil de première génération se destine à l'iPad mini 5, les iPad 6 à 10, l'iPad Air 3, les iPad Pro 9,7 et 10,5 pouces ainsi que les iPad Pro 12,9 pouces de première et seconde génération. Pour l'iPad 10, il faut un adaptateur USB-C à 10 € . L'Apple Pencil de seconde génération est compatible avec tous les iPad Pro 11", les iPad Pro 12,9" de 3ème génération et ultérieurs, les iPad Air 4 et 5 ainsi que l'iPad mini 6.