Plein de remises sur les iPhone 14 et 14 Plus, dès 825 €

Amazon a lancé d'importantes remises sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, avec jusqu'à 19% et 28% de remise par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Voici les offres les plus importantes.Pour l'iPhone 14, vous pouvez obtenir le modèle de 128 Go à 825 € ( mauve ) ou 829 € ( bleu minuit ) au lieu de 1 019 € (-19%). Pour 256 Go, il y a une offre à 999 € ( rouge ) au lieu de 1 149 € (-13%). Et pour 512 Go, comptez 1 187,59 € ( rouge ) au lieu de 1 409 € (-16%).Du côté de l'iPhone 14 Plus, le modèle de 128 Go est à 956 € ( bleu ), 959 € ( lumière stellaire minuit ) ou 975 € ( mauve ) au lieu de 1 169 € (-18% ou -17%). Pour 256 Go, il y a deux offres à 1 078 € ( minuit ) ou 1 079 € ( bleu ) au lieu de 1 299 € (-17%). Il y a enfin une offre monumentale sur un modèle de 512 Go à 1 124 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 559 € (-28%).