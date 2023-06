Un MacBook Pro 13,3'' M2 à 1 299 € au lieu de 1 599 €

Le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 et 256 Go de stockage bénéficie d'une forte remise chez Amazon : vous pouvez l'obtenir à 1 299 € au lieu de 1 599 € chez Apple , soit 19% d'économies. C'est le coloris gris sidéral qui est proposé.Suite à la présentation du MacBook Air 15,3 pouces , Apple a baissé le tarif du MacBook Air 13,6 pouces qui est désormais vendu à partir de 1 299 €. À tarification égale grâce à cette promo, le MacBook Pro 13,3" conserve l'argument de l'autonomie et la Touch Bar garde des adeptes. Beaucoup lui préféreront tout de même le MacBook Air M2 avec son écran un peu plus grand, sa meilleure webcam et son connecteur MagSafe.