L'iPhone 14 Plus dès 928 € au lieu de 1 169 € (-21%)

Nouveau record de prix pour l'iPhone 14 Plus : le modèle de 128 Go bleu est présentement affiché à 928 € chez Amazon , soit 21% de remise par rapport au tarif officiel de 1 169 € chez Apple . Vous pouvez également vous offrir un modèle de 256 Go en version mauve à 1 075 € au lieu de 1 299 € (-17%). D'autres coloris sont disponibles à des prix légèrement supérieurs.Cela fait également quelques jours qu'il y a de grosses remises sur l'iPhone 14 classique : vous pouvez l'obtenir à partir de 825 € au lieu de 1 019 € (-19%). Vous pouvez découvrir tous les meilleurs prix par modèle, capacité et couleur sur notre comparateur de prix