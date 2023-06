L'iPhone 12 mini de 256 Go dès 499 €

Jamais l'iPhone 12 mini de 256 Go n'a été proposé à un tel prix : CDiscount a lancé une très belle offre sur le modèle rouge qui est affiché à 549 € et qui bénéficie d'un rabais supplémentaire de 50 € grâce au code "VP50E" pour les membres de CDiscount à volonté. Il est donc possible de l'obtenir à 499 € !À titre de comparaison, l'iPhone SE de 64 Go est à 559 €, celui de 128 Go est à 629 € et celui de 256 Go est à 759 €. Par rapport à l'iPhone SE, l'iPhone 12 mini intègre la puce A14 au lieu de la puce A15 mais il gagne un appareil photo plus performant ainsi qu'un ultra grand-angle et une meilleure caméra frontale, un écran OLED plus grand (5,4" au lieu de 4,7") et bien plus qualitatif, Face ID ou encore la compatibilité avec MagSafe. Il n'est plus commercialisé par Apple qui ne vend désormais plus que l'iPhone 13 mini (à partir de 809 € pour 128 Go — en promo dès 679 € chez Amazon ) dans ce petit format.Pour pouvoir utiliser le code "VP50E", il faut être membre du programme CDiscount à volonté, qui coûte 29 € par an . Il est cependant possible de profiter de cette offre sans surcoût grâce à la période d'essai gratuite de six jours, à condition de bien demander la résiliation de l'abonnement avant l'activation de la période payante. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.