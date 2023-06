Un iPhone 14 Plus de 512 Go à 1 079 € au lieu de 1 559 € (-31%)

Mise à jour 18 juin 2023 à 11:53 :

Le modèle mauve n'est plus disponible, mais le coloris lumière stellaire est toujours à 1 124 €.

Jamais l'iPhone 14 Plus n'avait été proposé avec un tel niveau de rabais : Amazon a lancé une énorme offre promotionnelle sur un modèle de 512 Go violet à 1 079 € au lieu de 1 559 € chez Apple , soit 31% de remise ! Alternativement, il y a aussi une remise de 28% sur le coloris lumière stellaire qui est à 1 124 € 1 079 €, c'est le tarif promotionnel actuel des modèles de 256 Go, qui sont vendus 1 299 € par Apple. Cette offre sur le modèle de 512 Go reste donc intéressante si vous comptiez vous contenter d'un stockage moitié moindre. Les modèles de 128 Go, eux, sont vendus à partir de 928 € au lieu de 1 169 € (-21%).