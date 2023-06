L'iPhone 14 dès 825 €, l'iPhone 14 Plus dès 919 €, jusqu'à -28%

Nouvelle baisse de prix pour l'iPhone 14 Plus chez Amazon : vous pouvez obtenir le modèle de 128 Go dès 919 € ( lumière stellaire bleu ) au lieu de 1 169 € (-21%), le modèle de 256 Go dès 1 075 € ( mauve ), 1 078 € ( minuit ) ou 1 079 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 299 € (-17%), et le modèle de 512 Go à 1 124 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 559 € (-28%).Du côté de l'iPhone 14 classique, on trouve toujours des modèles de 128 Go dès 825 € ( mauve ) ou 829 € ( minuit bleu ) au lieu de 1 019 € (-19%), des modèles de 256 Go dès 929 € ( rouge ) au lieu de 1 149 € (-19%), et des modèles de 512 Go dès 1 172 € ( minuit ) au lieu de 1 409 € (-17%).