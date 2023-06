Une petite remise sur le MacBook Air 15,3''

C'était est encore timide, mais c'est toujours ça de pris : Amazon a lancé quelques petites remises sur le MacBook Air 15,3" avec le modèle de 256 Go à 1 559 € ( gris sidéral ) ou 1 561 € ( minuit ) au lieu de 1 599 € chez Apple , et le modèle de 512 Go à 1 798 € ( minuit ) au lieu de 1 829 €.Si c'est le modèle 13,6" que vous recherchez, sachez que vous pouvez économiser 15% en optant pour une version reconditionnée sur le Refurb Store : le modèle de 256 Go est à 1 099 € ( argent minuit ) au lieu de 1 299 €, et le modèle de 512 Go est à 1 399 € ( argent minuit ) au lieu de 1 649 €.