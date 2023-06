90 € de remise sur le MacBook Air 15 pouces

À peine deux semaines après sa sortie , le MacBook Air 15,3" commence à bénéficier de bonnes remises chez Amazon . Le revendeur propose aujourd'hui une réduction de 90 € sur les deux modèles standard, dans le coloris gris sidéral : vous pouvez ainsi obtenir le modèle de 256 Go à 1 509 € au lieu de 1 599 € chez Apple , et le modèle de 512 Go à 1 739 € au lieu de 1 829 €.Il y a également des remises sur le coloris minuit, mais elles sont moins importantes : vous pouvez obtenir le modèle de 256 Go à 1 549 € et celui de 512 Go à 1 779 €