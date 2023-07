100 € de remise sur le MacBook Air 15 pouces

Tout pile un mois après sa présentation , le MacBook Air 15,3" bénéficie de la première remise atteignant 100 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . C'est chez Amazon que cela se passe avec le modèle de 256 Go qui descend ainsi à 1 499 € ( argent minuit ) au lieu de 1 599 € et le modèle de 512 Go à 1 729 € ( lumière stellaire minuit ) au lieu de 1 829 €.Étonnamment, le MacBook Air 13,6" pourtant plus ancien ne bénéficie pas d'une telle remise. Vous pouvez tout de même faire des économies sur le petit modèle en passant par le Refurb Store qui permet d'obtenir 15% de rabais sur les versions reconditionnées par Apple : vous y trouverez des tarifs de 1 099 € ( argent minuit ) pour 256 Go et de 1 399 € ( argent minuit ) pour 512 Go, au lieu de 1 299 € et 1 649 € chez Apple. Tous les modèles ne sont en revanche pas disponibles.