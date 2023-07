Jusqu'à 110 € de réduction sur le MacBook Air 15 pouces

Si vous comptez vous offrir un MacBook Air 15,3", les deux configurations standard sont en promotion chez Amazon avec une remise de 100 € à 110 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Vous pouvez obtenir le modèle avec 256 Go de stockage à 1 499 € ( argent minuit ) au lieu de 1 599 € et le modèle de 512 Go à 1 719 € ( gris sidéral minuit ) ou 1 729 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 829 €.Si c'est sur le modèle 13,6" que vous lorgniez, sachez qu'il n'y a pas de promo particulière chez les revendeurs mais qu'il est possible d'obtenir un rabais de 15% en passant par les versions reconditionnées du Refurb Store : vous y trouverez des tarifs de 1 099 € ( argent minuit ) pour 256 Go et de 1 399 € ( argent minuit ) pour 512 Go, au lieu de 1 299 € et 1 649 € chez Apple.