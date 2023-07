L'iPad 9 dès 345 € au lieu de 439 € (-21%)

Jolie remise sur l'iPad d'entrée de gamme chez Amazon : vous pouvez obtenir le modèle de 64 Go à 345 € ( argent ) ou 356 € ( gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple , soit 21% ou 19% de réduction selon le coloris choisi. Il n'y a jamais eu mieux sur ce modèle ! La remise sur la version de 256 Go est bien moins intéressante, à 579 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 639 €, soit 9% d'économies.Si les capacités cellulaires vous intéressent, sachez qu'il y a une belle offre sur un modèle de 256 Go à 649 € ( gris sidéral ) au lieu de 809 €, soit 20% de remise. Attention, les tarifs d'Amazon fluctuent régulièrement et on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.