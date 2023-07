Prime Day : le MacBook Air M1 à 929 € (-23%)

Cela fait des mois qu'on ne l'avait plus vu à ce tarif : le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage est proposé à 929 € chez Amazon or ) dans le cadre du Prime Day. On a l'habitude de voir le MacBook Air d'entrée de gamme à 999 € chez les revendeurs, très rarement en-dessous. À ce prix, c'est 23% d'économies par rapport au tarif officiel de 1 199 € sur l'Apple Store . C'est même mieux que sur le Refurb Store où le MacBook Air reconditionné est proposé à 959 €.Pour pouvoir profiter de cette offre, vous devez être membre d'Amazon Prime , le programme de fidélité d'Amazon qui coûte 6,99 € par mois (sans engagement) ou 69 € par an. Vous avez jusqu'à ce mercredi 23 juillet inclus pour profiter de cette offre.