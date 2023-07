Prime Day : l'iPad 10 dès 499 € au lieu de 589 €

Pour ses Prime Days, Amazon a mis en place le meilleur tarif jamais pratiqué sur l'iPad 10 jusqu'ici : vous pouvez obtenir le modèle de 64 Go à 499 € ( rose ) ou 509 € ( argent jaune ) au lieu de 589 € chez Apple (-15% ou -14%). Le modèle de 256 Go est également en promo à 709 € ( argent rose ) au lieu de 789 € (-10%). Pour accompagner cet iPad, l'Apple Pencil est à 89 € avec adaptateur USB-C inclus au lieu de 119 € pour l'Apple Pencil seul chez Apple.Si c'est encore trop cher, l'iPad 9 est également en promotion avec le modèle de 64 Go à 345 € ( argent ) ou 356 € ( gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple , soit 21% ou 19% de réduction selon le coloris choisi.Cette opération promotionnelle est mise en place dans le cadre des Prime Days, qui dureront jusqu'à ce mercredi 12 juillet inclus. Pour pouvoir en profiter, vous devez être membre d'Amazon Prime , ce qui coûte 6,99 € par mois (sans engagement) ou 69 € par an.