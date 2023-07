L'Apple Pencil 1 à 89 €, l'Apple Pencil 2 à 104 € (-30%)

Les stylets de l'iPad sont en promotion chez Amazon dans le cadre du Prime Day. Vous pouvez obtenir l'Apple Pencil de première génération à 89 € au lieu de 119 € chez Apple (-25%), avec en bonus un adaptateur USB-C fourni pour l'iPad 10 (il est à 10 € chez Apple ). L'Apple Pencil 2 est quant à lui à 104 € au lieu de 149 € chez Apple , soit 30% d'économies.L'Apple Pencil de première génération se destine à l'iPad mini 5, les iPad 6 à 10, l'iPad Air 3, les iPad Pro 9,7 et 10,5 pouces ainsi que les iPad Pro 12,9 pouces de première et seconde génération. L'Apple Pencil de seconde génération est compatible avec tous les iPad Pro 11", les iPad Pro 12,9" de 3ème génération et ultérieurs, les iPad Air 4 et 5 ainsi que l'iPad mini 6.Ces remises sont lancées dans le cadre des Prime Days, qui seront valables jusqu'à ce mercredi 12 juillet inclus. Pour en profiter, vous devez être membre d'Amazon Prime , qui coûte 6,99 € par mois (sans engagement) ou 69 € par an.