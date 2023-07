Un iPhone 14 Plus à 895 € au lieu de 1 169 € (-23%)

Si vous avez raté les offres de la semaine dernière , voilà une réduction de rattrapage sur l'iPhone 14 Plus chez Amazon avec le modèle de 128 Go bleu à 895 € , soit 23% d'économies par rapport au tarif officiel qui est de 1 169 € chez Apple . Alternativement, le coloris lumière stellaire est à 919 € (-21%). Si vous avez besoin de plus de stockage, il y a le modèle de 256 Go mauve à 1 049 € au lieu de 1 299 € (-19%).Pour ce qui est de l'iPhone 14, les prix démarrent toujours à 869 € au lieu de 1 019 € (-15%), ce qui est moins agressif que la semaine dernière : il vaut mieux attendre le retour de remises plus importantes. Attention, Amazon ne précise pas la durée des offres sur l'iPhone 14 Plus.