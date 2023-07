L'iPad Air M1 à partir de 654,31 € au lieu de 789 €

Plusieurs modèles d'iPad Air avec puce M1 sont en promotion aujourd'hui chez Amazon . Vous pouvez obtenir le modèle Wi-Fi de 64 Go à 654,31 € ( lumière stellaire mauve ), 671 € ( bleu ) ou 679 € ( gris sidéral ) au lieu de 789 €, soit jusqu'à 17% de remise immédiate. Pour 256 Go, comptez 844,55 € ( bleu ) ou 865 € ( gris sidéral ) au lieu de 989 €, soit jusqu'à 15% d'économies.En version cellulaire, il y a une belle offre pour 64 Go à 821,75 € ( gris sidéral ) au lieu de 989 €, soit 17% de remise. Et pour 256 Go, comptez 1 042,15 € ( mauve ) ou 1 057 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 189 €, soit un maximum de 12% de remise.Certaines de ces offres — mais pas toutes — sont proposées dans le cadre du Prime Day d'Amazon et sont donc réservées aux membres d'Amazon Prime : cela coûte 6,99 € par mois (sans engagement) ou 69 € par an. Pour accompagner l'iPad Air, sachez qu'il y a également une grosse remise sur l'Apple Pencil 2 qui est à 104 € au lieu de 149 € chez Apple , soit 30% d'économies, là aussi dans le cadre du Prime Day. Cette offre expirera ce mercredi soir à minuit.