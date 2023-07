L'iPhone 14 de retour à 819 €, son prix le plus bas

Déjà à ce tarif la semaine dernière , l'iPhone 14 est de retour à son prix plancher de 819 € chez Amazon , soit 20% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 019 € chez Apple . À ce tarif, c'est le coloris lumière stellaire qui est proposé. Pour un petit supplément, vous avez deux autres options à 829 € ( bleu minuit ).Si vous avez besoin de plus de stockage, il y a également une très belle offre sur les modèles de 256 Go dès 919 € ( minuit ) au lieu de 1 149 €, soit 20% de remise. Il y a une autre option à 932 € ( rouge ). N'oublions pas enfin le modèle de 512 Go à 1 149 € ( minuit ) au lieu de 1 409 € (-18%).Contrairement aux offres du Prime Day, vous n'avez pas besoin d'être membre d'Amazon Prime pour bénéficier de cette offre promotionnelle. Et contrairement au Prime Day qui s'achèvera ce soir à minuit, on ne sait pas combien de temps cette nouvelle offre concernant l'iPhone 14 sera disponible.