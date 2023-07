Un iPhone 13 de 512 Go à 958,29 € (-24%)

Mise à jour 17:39 :

Le prix est légèrement remonté à 965,66 €.

C'est un modèle très capacitaire : l'iPhone 13 de 512 Go bénéficie d'une réduction de 24% chez Amazon avec un tarif de 958,29 € pour le coloris rouge au lieu de 1 259 € chez Apple . À titre de comparaison, Apple vend le modèle de 256 Go à 1 029 € et celui de 128 Go à 909 €. Si vous avez de gros besoins en stockage, c'est donc une bonne affaire.Amazon vend l'iPhone 13 de 128 Go à partir de 801 € , soit 12% de remise par rapport aux tarifs d'Apple. Pour 128 Go ou 256 Go de stockage, les bonnes affaires du moment se situent plutôt du côté de l'iPhone 14 avec un premier prix à 819 € (-20%) chez Amazon France et même 790,88 € (-22%) chez Amazon Italie (avec livraison en France), ou de l'iPhone 14 Plus qui est proposé à partir de 899 € (-23%).